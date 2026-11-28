En caso que Daniel Garnero siga de DT, la UC tendría sobre la mesa la idea de mantener a Darío Melo y buscarle una salida a Vicente Bernedo.

Universidad Católica podría protagonizar un sorpresivo movimiento en el mercado de fichajes 2027 en el arco. Y es que la decisión para la posición de arquero estaría condicionada a la continuidad de Daniel Garnero, quien todavía tiene opciones de seguir al mando del cuadro cruzado y podría impulsar una reestructuración en el pórtico de San Carlos de Apoquindo.

Hace algunas semanas, el entrenador argentino decidió quitarle la titularidad a Vicente Bernedo para entregarle los guantes a Darío Melo. Una determinación que, al menos, se mantendría durante el cierre de la temporada, donde a la UC todavía le restan dos compromisos: frente a Huachipato y Universidad de Concepción.

Bernedo a la izquierda, y Melo a la derecha, son los dos arqueros que han defendido a la UC en 2026 (Photosport).

Sin embargo, el cambio podría ir más allá de una decisión futbolística para los últimos partidos del año. Según reveló el periodista Coke Hevia en Radio Pauta, existe la posibilidad de que Garnero continúe en el cargo, Melo permanezca en el plantel y Cruzados salga al mercado en busca de un nuevo arquero titular, mientras Bernedo tendría que buscar una salida.

“No hay que descartar que siga Daniel Garnero, hay posibilidades de que Darío Melo siga, que traigan un arquero titular y que Vicente Bernedo salga”, comentó el comunicador.

De concretarse ese escenario, Universidad Católica buscaría un nuevo guardameta para competir por la titularidad, donde ya han aparecido los nombres de Fernando De Paul e incluso Brayan Cortés. En paralelo, la dirigencia tendría que encontrar una fórmula para la salida de Bernedo, ya sea mediante una venta o un préstamo.

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Los números de los arqueros de la UC en 2026

Durante esta temporada, Darío Melo ha disputado 13 partidos con la camiseta cruzada, siete por la Liga de Primera, cuatro por la Copa de la Liga y dos por Copa Chile. En esos encuentros recibió 18 goles y consiguió dos porterías imbatidas. Vicente Bernedo, en tanto, suma 39 presentaciones: 21 en el Campeonato Nacional, ocho en Copa Libertadores, seis en Copa Chile, dos en Copa de la Liga y dos en la Supercopa, con un registro de 49 tantos recibidos y nueve vallas invictas.