El 'Tati' se despidió de la UC con un fuerte mensaje a la hinchada: "Lamentablemente no saben toda la información".

José María Buljubasich, ahora ex gerente deportivo de Universidad Católica, alzó la voz luego que este martes se confirmara su salida del conjunto Cruzado. La bomba se confirmó a primera hora en San Carlos de Apoquindo, luego que el club confirmara la salida del histórico dirigente tras la eliminación en Copa Libertadores y la debacle en el torneo.

En diálogo con los medios en el Claro Arena, el ‘Tati’ no escondió su tristeza y aseguró sentirse orgulloso por los logros conseguidos por más de 10 años. “Me cuesta hablar. Agradecerle a Matías Claro por todo el tiempo que hemos trabajado juntos, tenemos una buena relación. Entiendo que los clubes tienen que tomar decisiones y las acepto, me parece bien. Estoy orgulloso de lo que hice en Católica. Les pido a los hinchas que respeten la decisión del club y que sigan trabajando para que sea cada vez más grande”, señaló.

Respecto a su legado, Buljubasich fue tajante: “Si alguien ha participado en más del 50% de los títulos de la institución y ayudar a jugadores a consolidarse, venderse, volver… Hay muchas cosas que se hicieron. El legado está en el trabajo del día a día, la humildad, el buen ambiente que intentamos generar”, lanzó.

El Tati apunta a los hinchas de la UC

En su despedida, el dirigente criticó a los hinchas de la UC: “El hincha tiene derecho a manifestarse. Siendo bien honesto, sufrimos más por las bajas de nuestro plantel que por la falta de refuerzos. Con el plantel completo ganamos la fase de grupos, y seguramente la gente se creó una expectativa que no pudimos cumplir“, aseguró el ex portero argentino.

“Algo pasó, algo le dijeron a la gente que no es real, en algún lugar se elevaron las expectativas. Eso responde a una realidad, no a una falta de ambición, porque al partido de ida con Estudiantes llegamos con chances de pasar”, lanzó.

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“Lamentablemente no saben toda la información. A veces lo que les llega está torcido, equivocado. Pero ojalá que mi mensaje llegue a los hinchas y que crean más en lo que hace el club. Me tocó participar en la parte de la historia, tal vez, más ganadora. No sé si hablar de gloriosa. Con muchos títulos. Eso es un orgullo para todos los que pudimos trabajar acá”, cerró.