Universidad Católica recibe esta tarde a Universidad de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario, el primero a desarrollarse en el Claro Arena, ex San Carlos de Apoquindo.

Para este compromiso, Daniel Garnero ya tiene escogidos a sus once jugadores en donde la única modificación más destacada es la de Clemente Montes, ausente ante los Azules por acumulación de amarillas.

¿Cómo formará Universidad Católica?

Así, la Universidad Católica saldrá a enfrentar a la U con: Vicente Bernedo en el arco; Tomás Asta Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Cristián Cuevas en el mediocampo; para dejar en ofensiva a Diego Valencia, Eduard Bello y Fernando Zampedri.