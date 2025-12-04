Universidad Católica entrena pensando en el último partido por la Liga de Primera 2025, donde deben enfrentar a Unión La Calera en el Claro Arena Ahí, buscarán abrochar la clasificación como Chile 2 a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Al cuadro cruzado le basta con un empate para asegurar dicho puesto e, incluso, podría hacerlo cayendo. En ese caso, todo dependerá de lo que pase en los partidos de O’Higgins y Universidad de Chile ante Everton y Deportes Iquique, respectivamente.

De igual manera, Daniel Garnero no quiere pasar zozobras y para el compromiso ante los caleranos recibió una tremenda noticia que sin duda lo tranquiliza pensando en lograr el gran objetivo de la temporada.

Fernando Zampedri podrá jugar ante Unión La Calera. | Foto: Photosport

Fernando Zampedri, quien había sido amonestado ante Huachipato y se perdía el compromiso de este sábado, finalmente fue absuelto por el Tribunal de Disciplina de la ANFP y podrá jugar en el último partido del año.

Así lo informó el periodista Sebastián Aguilar de Cooperativa: “Fernando Zampedri quedó habilitado para el partido frente a Unión La Calera. El Tribunal de Disciplina decidió no computar la décima amarilla por unanimidad”.

Así las cosas, Fernando Zampedri seguramente será de la partida este sábado cuando Universidad Católica busque asegurar su presencia en Copa Libertadores de América en el Claro Arena ante cerca de 20 mil espectadores.

En síntesis

Universidad Católica enfrentará a Unión La Calera en el Claro Arena en su último partido de la Liga de Primera 2025.

Al cuadro cruzado le basta un empate para asegurar la clasificación como Chile 2 a Copa Libertadores.