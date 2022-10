La dolecia muscular que aquejan a Nery Domínguez y Luis Casanova no solo afecta a los futbolistas, si no también a Sebastián Miranda ya que no podrá contar con su pareja de centrales que tantos réditos y equilibrio le dio a la última línea de Universidad de Chile.

Ahora, el estratega tendrá que realizar modificaciones obligadas ya que tiene el desafío de este domingo ante Huachipato y el próximo miércoles frente a Unión Española por la revancha de Copa Chile, donde aún se mantiene la esperanza de contar con el formado en O'Higgins.

Pero ante los acereros habrá que meter mano y ya ante los rojos ingresaron de emergencia Bastián Tapia y sobre todo Daniel Navarrete, quien de ser lateral pasó a ocupar una posición ajena para él.

Desde esa óptica, dos que no han tenido oportunidades con Miranda, podrían reaparecer ante cualquier eventualidad, ellos son Ignacio Tapia y Álvaro Brun.

El ex Huachipato no juega desde el 13 de agosto en la derrota tres a uno ante Curico Unido como visita y si bien ha tenido por ahí alguna citación de parte del entrenador, ni siquiera ha ido al banco y ha terminado viendo el match desde la tribuna.

Sebastián Miranda piensa en quiénes reemplazarán a Domínguez y a Casanova (Agencia Uno)

Otro es Brun, el charrúa tras ese magro empate sin goles frente a Coquimbo Unido en Valparaíso y que gatilló la salida de Diego López, no se vio más aparecer ni siquiera en convocatorias, algo que ha llamado poderósamente la atención. Ahora, el estratega tendrá que mover el árbol porque está apremiado para conformar el equipo en el bloque defensivo.

A eso sumar, que también podría contar con los jóvenes Bastián Ubal y Yahir Salazar, quienes no estuvieron en el partido de la U del Campeonato de Proyección y podrían ser alternativas.