El ex jugador entregó su opinión con respecto en la contratación del portero.

Dante Poli reconoce a Hernán Galíndez en Universidad de Chile: "Me parece un acierto total de haberlo traído"

Universidad de Chile tuvo a algunos de sus refuerzos en cancha en el debut ante Unión La Calera, donde fue triunfo azul por 4-2 en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Uno de esos nuevos nombres fue el portero Hernán Galíndez.

Durante este viernes, en ESPNF90Chile, Dante Poli se refirió a la contratación que realizaron desde la tienda azul por el argentino-ecuatoriano y donde cree que hasta el momento ha realizado unas buenas presentaciones, contando el partido por el torneo y la pretemporada.

"Me encanta el perfil de Galíndez, me ha gustado muchísimo. Lo vamos a evaluar por como juega y el liderazgo dentro de la cancha. Hizo un buen partido (contra Unión La Calera) y en los partidos amistosos lo vi bien", comenzó diciendo el comentarista.

Por otro lado, cree que disputar encuentros por la selección ecuatoriana también le entrega otro nivel al meta. Además, destacó su forma de comunicarse tanto dentro como fuera de la cancha.

"Jugó por la selección ecuatoriana, que ya te da un prestigio y un estatus diferente. Me gusta su forma de declarar y su manera de conducir dentro del partido. La verdad hasta el momento, ha avanzado muy poco y no lo conocemos demasiado, me parece un acierto total de la U de haberlo traído",

El próximo encuentro de Universidad de Chile será este sábado 12 de febrero a las 20:30 horas ante Deportes Antofagasta. El duelo se disputará en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK.