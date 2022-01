Nahuel Luján sabe que no está en los planes de Santiago Escobar para la Universidad de Chile 2022, pero igualmente quiere entrenar en el Centro Deportivo Azul y cuenta que no ha viajado porque se contagió de coronavirus estando incluso hospitalizado.

Llamó la atención que un día después de que Universidad de Chile le ganara a Unión La Calera 3-2 en Rancagua y con esto zafar del descenso, uno de los primeros damnificados haya sido el delantero Nahuel Luján, el que hizo un buen partido ante los cementeros, pero no le alcanzó para convencer a la gerencia deportiva encabezada por Luis Roggiero.

El Gato salió del Centro Deportivo Azul el 6 de diciembre de 2021 triste por la noticia que le dieron: pese a tener contrato, tendrá que salir a préstamo porque no está en los planes azules para la nueva temporada, de hecho, apenas asumió Santiago Escobar, afirmó que no estaba en sus planes.

“Yo quería presentarme desde el primer día. Tenía programado el viaje para el 30 de diciembre y no pude viajar porque desde el club no me enviaron el C19 (pasaporte sanitario). Me tuvieron una semana esperando y perdí los pasajes en dos ocasiones”, confesó el argentino en conversación con ADN.

Agregando que “ahora cuando el C19 estaba listo, no pude viajar porque me contagié con coronavirus. Estuve dos días internado en el hospital y por eso no he podido viajar. Pero tengo muchas ganas de hacerlo”.

Lujan aclara que quiere venir lo antes posible al Centro Deportivo Azul “por más allá que no me tenga en cuenta el técnico, tengo muchas ganas de entrenar a la par con mis compañeros. Estoy con mucha bronca por no poder viajar aún debido al covid-19”.

El ex Belgrano tiene contrato hasta el 2023 con Universidad de Chile, por lo que el club laico busca un club para el puntero.