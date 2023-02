Universidad de Chile quiere seguir por la senda de los triunfos pero enfrente tendrá un duro escollo: O'Higgins de Rancagua. El duelo por la quinta fecha del Campeonato Nacional se disputará este domingo 19 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente, pero sin hinchas visitantes, lo que generó el malestar de la dirigencia azul.

Lo cierto es que Mauricio Pellegrino sigue buscando el mejor funcionamiento y tras la llegada de Matías Zaldivia desde Colo Colo y con el retorno de Luis Casanova a la oncena estelar, el fondo azul ha ganado solidez, pero hay un jugador que pide camiseta: el argentino Nery Domínguez.

Habrá que esperar para ver si Pellegrino se la juega mandando al terreno a Domínguez | Foto: Agencia Uno

Es por esto que el periodista y conductor del programa Pauta de Juego, Jorge Coke Hevia, conversó con Bolavip Chile y le propuso al adiestrador argentino jugársela con un novedoso esquema.

"Yo jugaría con los tres (Casanova-Domínguez y Zaldivia), ya sea con tres centrales o con Nery Domínguez en el medio para equilibrar el equipo, así darle más armas a Lucas Assadi y Darío Osorio", resaltó el profesional de las comunicaciones.

"La U tiene que potenciar a Assadi y Osorio para poder venderlos porque no tiene ningún peso, lo dieron ellos mismos que no pudieron seguir reforzándose porque no les quedaba plata", cerró.