El actual guardameta de la U recalcó que "no están en posición de decir si les gusta o no el estadio a jugar".

Varios problemas tuvo la Universidad de Chile para encontrar estadio para albergar el encuentro ante Unión Española, partido válido por la sexta jornada del presente Campeonato Nacional y donde el Romántico Viajero intentará volver a los triunfos.

Los Azules tuvieron respuestas negativas de varios clubes del fútbol chileno y fue la ANFP quien decidió que se jugara el compromiso en el estadio Lucio Fariña de Quillota, algo que llamó la atención de los hinchas azules por el pasto sintético del recinto de la Quinta Región.

El arquero Hernán Galíndez fue consultado acerca de cómo se tomó el plantel esta decisión y si afecta al rendimiento de los jugadores.

"Sería lindo poder jugar de local en el estadio que habitualmente que hacía la U, pero lamentablemente todavía no está listo y después siempre pasa que hoy por hoy se están buscando opciones", comenzó diciendo el guardameta azul.

En la misma línea, el ex Universidad Católica de Ecuador agregó que "entiendo que lo que se pudo conseguir fue lo único porque en los otros estadios había algunos incovenientes y no se podía hacer, es lo que nos toca y hay que afrontar esta situación. Nosotros no podemos poner otra carga de que si nos gusta o no el estadio, hoy tenemos que pensar en trabajar en la semana y tratar de jugar de la mejor manera que podamos en el estadio que presente"

"Nosotros vamos a tener la misma posibilidad que el rival porque los dos vamos a jugar en el mismo campo de juego y hay que tener tranquilidad. Si nos hicieran elegir a nosotros nos encantaría jugar en el Estadio Nacional y a la hincha, pero hoy por hoy no se puede", complementó el seleccionado ecuatoriano.

Para finalizar, recalcó que "donde nos toque tenemos que tratar de hacer lo mejor posible y estamos en una situación importante para pensar si nos gusta o no el estadio", sentenció.