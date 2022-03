Días movidos han tenido en las instalaciones del Centro Deportivo Azul, luego de la derrota contundente de la Universidad de Chile por 4-1 ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

En las últimas horas, se dio a conocer que el colombiano Santiago Escobar habría puesto su cargo a disposición, algo que ha generado debates entre los hinchas azules.

Según informaron en Al Aire Libre, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, es la persona quien estaría analizando la posibilidad de buscar un nuevo entrenador, todo si es que Escobar no suma dos buenos resultados en el presente Campeonato Nacional.

El panelista Marcelo Pablo Barticciotto tomó la palabra sobre la posible decisión que estaría tomando la Universidad de Chile sobre la continuidad del colombiano.

"Primero me parece una vergüenza. El cargo de Roggiero (Luis) supuestamente debería en condiciones normales tener la potestad de tomar algunas decisiones, pero acá se nota que no la tiene y en definitiva mandan los que están arriba y Roggiero es un simple empleado y por estas cosas no toma las decisiones que debería tomar, el técnico debería depender de él", comenzó diciendo el Barti.

"Me parece una vergüenza porque no le pueden dar un ultimátum a Escobar, más allá que lo piensen. Tranquilamente se podrían haber quedado callados y después ver si en dos partidos no funciona, bueno tomarán una decisión, pero andar avisándole que si en dos partidos no gana y lo terminan sacando, me parece una verguenza. Están haciendo todo mal", agregó tajantemente el ex jugador de Colo Colo.

"Hay un proceso nuevo, con gente nueva. Está bien, si se llegan a dar malos resultados en los próximos partidos, no digo que pierda con Unión Española y se tenga que ir, esperenlo por lo menos 10 partidos", sentenció.