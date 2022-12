Universidad de Chile debe tomar una pronta decisión: si fichar al exjugador de Colo Colo, Matías Zaldivia; o bien jugarse todas las fichas por Omar Merlo, quien terminó su etapa con Sporting Cristal en Perú, luego de cinco temporadas. Ambos jugadores, según Bolavip Chile, están en la carpeta de Azul Azul. Uno de ellos dos llegará hasta el Centro Deportivo Azul y Mauricio Pellegrino tiene que determinar quién es el idóneo para reforzar la zaga.

Durante esta temporada, los dos jugadores de origen argentino y nacionalizados como chileno tienen a su favor que no ocupan plaza de extranjero. Zaldivia, claramente, carga con el karma de venir desde el archirrival Colo Colo, mientras que Merlo hace rato está en Perú y alguna vez fue pretendido por la Universidad Católica.

La temporada para los dos fue bastante disímil. Durante la última campaña, Merlo jugó en Perú 17 partidos en el último semestre, mientras que en todo el año, el Cabezón Zaldivia actuó 21 compromisos en 2022 por la Primera División. Merlo fue titular indiscutido y el exjugador del Cacique fue el suplente de Falcón y Amor.

Merlo registró 1.530 minutos y Zaldivia 1.329. Todos los encuentros del exjugador de Sporting Cristal fueron de titulares y solo 13 para el ex hombre de Arsenal de Sarandí. A nivel de goles, Merlo marcó 3 tantos y 2 fueron para Zaldivia. El ex Unión San Felipe anotó cada 510 minutos y Zaldivia festejó cada 664 minutos. A la hora de precisión de remates, Omar Merlo fue más preciso con un 61.5% sobre un 60% del ex campeón con Colo Colo.

Omar Merlo tuvo una buena temporada en Sporting Cristal (Getty)

Zaldivia, en tanto, supera en ocasiones creadas durante el año. El ex Colo Colo generó 4 por sobre las 3 oportunidades que logró Merlo. A nivel defensivo, Zaldivia supera en entradas ganadas con 15 sobre 12 de Merlo y el exjugador albo logró n 65.2% de precisión en las entradas ante el 63.2% del defensor que pasó por el cuadro siderúrgico. En los despejes, Omar alcanzó 54 y el Mati solo 40. En intercepciones, Zaldivia marcó 26 ante las 18 del ex San Felipe.

En la generación de pases desde la última línea, Merlo saca ventajas con creces. 616 pases buenos, 83.1% de pases acertados, 67.8% en campo rival; mientras que Zaldivia se apuntó con 594 pases, 74.6% llegaron a destino y solo 60.9% fueron en el área del contrario. Ninguno de ellos fue expulsado en la temporada.

Revisa el versus entre Mati Zaldivia y Omar Merlo: