Han sido días díficiles en lo que respecta a la violencia en nuestro fútbol. Peleas entre los hinchas del mismo club, agresiones, lanzamiento de bengalas, proyectiles a la cancha, etc. Situaciones muy duras que se percibe de manera constante en neustras canchas.

Y Universidad de Chile no se queda atrás y es más, actualmente cumple una sanción en la cual sus hinchas no pueden ir al recinto deportivo cuando la U es visita en el Campeonato Nacional, castigo que es de tres partidos con dicha condición.

Este viernes, el técnico azul Mauricio Pellegrino no evadió esta problemática que según sus palabras, responde más a un tema social y que el fútbol carga con una mochila, donde no necesariamente la violencia se origina desde los estadios, si no que responde a algo que viene desde otra esfera.

"Al fútbol le ponemos un montón de culpas y violencia hay cuando conducimos, en el supermercado, cuando estamos en la calle, hay violencia por todos lados, hay robos. No le echemos toda la culpa al fútbol", relató el estratega. .

Pellegrino continuó con su especial intervención y reiteró que el problema no viene desde los estadios, directamente. "Al fútbol le cargamos un poco la violencia que hay en la sociedad, pero cuando hay más seguridad en la calle y en la sociedad hay más seguridad en los estadios"; indicó.

Desde luego, el argentino sostuvo que el espacio que da la cancha, se convirtió en un lugar de desahogo y que donde todo pareciera estar permitido, sin importar las consecuencias. "La expresión del campo de fútbol siempre ha sido como el lugar que se ha permitido todo. Está permitido insultar, faltar el respeto, decirte que eres un inútil, que eres un burro. El campo de fútbol se ha convertido en un lugar de desahogo donde puedo decir lo que quiero, obviamente está mal", comentó.

Pellegrino dijo que los medios de comunicación también son violentos (Captura Youtube)

No obstante, el entrenador dando cuenta que la violencia viene desde todos los entes, no dudó en repasar a los comunicadores quienes también cometen duras faltas en sus psoturas y reflexiones, sin darse cuenta que pueden llegar a ser dañinas.

"También hay violencia con el micrófono, ustedes muchas veces son violentos. Los mensajes que damos son violentos, sin darnos cuenta. Cuando decimos 'este jugador no vale nada porque erró un pase', es violento. 'Este jugador no vale nada, porque no tiene gol'. Hoy se juzga y se usa el fútbol para desahogarnos, permanentemente. La violencia no es solo por tirar una piedra o una bengala, condenamos todo y nos hemos vuelto violentos porque somos así, cuando pasa algo recién reflexionamos", concluyó Pellegrino.