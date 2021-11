Ya han pasado dos días de la victoria de Universidad Católica ante Universidad de Chile por 1-0 en una nueva versión del Clásico Universitario por la trigésima fecha del Campeonato Nacional, pero las polémicas parecen no acabar.

Y es que la jugada de Nahuel Luján y Sebastián Pérez en el primer tiempo sigue latente en varias personas ligadas al fútbol, pese a que ya salió a la luz pública los audios del VAR afirmando que el arquero de la UC tocó el balón.

Uno de los que se molestó con la actitud del presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Javier Castrilli, fue el panelista de Deportes Agricultura: Patricio Yáñez. El ex jugador no comparte que Castrilli haya ido al camarín del Romántico Viajero a explicar la polémica situación a los jugadores, como lo hizo saber el defensor uruguayo Ramón Arias en TNT Sports.

"Lo que me queda es que si efectivamente dijo lo que dijo Arias. Eso es clave, porque en rigor si él le dijo al jugador de Universidad de Chile que consideraba que era infracción, que era penal... Te das cuenta. Hay un error del juez y de los hombres que están en el VAR"

"Debe aclararlo porque es inapropiado. Un árbitro no puede entrar, es el presidente, el jefe, no puede andar por la zona de vestuarios y decirle al jugador en la cancha se equivocaron, fue penal o fue mano. No lo puede hacer Castrilli, no es un comentarista. Será muy atractivo y todo. Como decían, aclararme la situación de la jugada o si hay un criterio distinto, pero no es comentarista", agregó.

"Encuentro grave que no saliera. Lo encuentro mucho más grave en zona de camarines le diga a un jugador, sabes que se equivocó. El árbitro que designé se equivocó, fue penal. Eso es grave. Eso no corresponde", sentenció.