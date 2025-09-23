Este jueves, Universidad de Chile se juega la vida en la Copa CONMEBOL Sudamericana cuando tenga que recibir, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, a Alianza Lima por la revancha de los cuartos de final.

El empate sin goles conseguido en Perú la semana pasada deja en buen pie a los azules, quienes se ilusionan con poder alcanzar las semifinales del torneo y, por qué no, ilusionarse nuevamente con un título continental.

Una de las grandes dudas de Gustavo Álvarez está en el mediocampo, toda vez que no podrá contar con Marcelo Díaz y todo apunta a que será Sebastián Rodríguez su reemplazante, aunque Israel Poblete también espera en línea.

Rivarola no haría jugar a Poblete. | Foto: Photosport

El autor del gol que rompió con la racha sin ganar en el Estadio Monumental, eso sí, no estaría en un 100% y Diego Rivarola entregó su veredicto sobre si debería reemplazar a Días o no: “Yo no lo haría jugar”, dijo en ESPN Chile.

‘Gokú’ mostró su admiración por Israel Poblete, pero cree que no será muy útil al equipo si no está en plenitud física y futbolística: “A mí me encanta Poblete cuando está en un cien por cien, pero si no lo está…”, agregó.

Ahora, la decisión la tendrá Gustavo Álvarez de cara al trascendental compromiso de este jueves, donde la U espera imponerse al conjunto peruano e instalarse dentro de los 4 mejores de la Copa Sudamericana.

Si avanza, ¿con quién juega la U?

En caso de superar a Alianza Lima, Universidad de Chile deberá enfrentar al ganador del duelo entre Lanús de Argentina y Fluminense de Brasil. En la ida, los trasandinos se impusieron 1-0 en Buenos Aires.