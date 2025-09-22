Las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 son el gran objetivo que tiene Universidad de Chile en esta temporada, toda vez que los azules tienen mínimas chances en la Liga de Primera, quedaron fuera en la Copa Chile y ya lograron la Supercopa del fútbol chileno.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez vivirá un crucial encuentro este jueves en la ciudad de Coquimbo, donde tendrán que recibir a Alianza Lima tras haber igualado sin goles en la ida disputada en tierras peruanas.

La mala noticia para el técnico de los azules será la ausencia de Marcelo Díaz, quien no llegará al compromiso frente a los peruanos tras una lesión que, posiblemente, sea un desgarro que lo deje al margen del compromiso.

Rodríguez tendrá su gran chance ante Alianza, posiblemente. | Foto: Photosport

¿Su reemplazo? Según Marcelo Díaz, periodista, todo indica que será Sebastián Rodríguez que tuvo un buen pasar en el compromiso de ida: “Podría ser que juegue de nuevo, porque sería un posible desgarro lo de Marcelo Díaz”, dijo en Todo es Cancha.

Consultado sobre si su tocayo está descartado para enfrentar a Alianza Lima este jueves en Coquimbo, Díaz se demoró una fracción de segundo para asegurar la información: “Yo creo que sí (está descartado)”, recalcó.

Todo indica que el jueves Sebastián Rodríguez será titular en Universidad de Chile y tendrá la gran chance de demostrar su pergamino, el cual todavía no convence a los hinchas azules que lo miran con resquemor.

El posible rival de la U en semifinales

En caso de que Universidad de Chile supere la llave ante Alianza Lima, tendrá que enfrentar al ganador del cruce entre Lanús de Argentina y Fluminense de Brasil, donde los trasandinos se impusieron por la cuenta mínima en la ida disputada en Buenos Aires.