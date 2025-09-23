Universidad de Chile se juega uno de los partidos más importantes de la temporada este jueves, toda vez que los azules tienen que recibir a Alianza Lima en Coquimbo por la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

El cuadro azul fue superior en la ida a los peruanos, pero no supo capitalizar su supremacía futbolística y numérica, dejando abierta la llave para que pueda suceder cualquier cosa en la Región de Coquimbo.

Pato Yáñez se la juega por Poblete. | Foto: Photosport

Lo que Gustavo Álvarez sí sabe es que no podrá contar con Marcelo Díaz, quien sufrió un desgarro y quedó descartado para la vuelta. ¿Su reemplazante? Todo apunta a que será Sebastián Rodríguez, pero Israel Poblete también tiene chances.

Fue precisamente entre estos dos jugadores que Patricio Yáñez decidió quién debe ser el reemplazante de Marcelo Díaz el jueves ante Alianza Lima: “Tiene que jugar. Si está en un 90%, tiene que jugar Israel Poblete”, dijo Yáñez en ESPN Chile.

Lo cierto es que Gustavo Álvarez se inclinaría por Sebastián Rodríguez que está en un 100% para la vuelta, compromiso que podría depositar a los azules nuevamente en una semifinal continental y con la ilusión de lograr una segunda Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso este jueves 25 de septiembre a las 9:30 de la noche, día y hora en donde se disputarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana.