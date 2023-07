La Universidad de Chile es uno de los tres punteros del presente Campeonato Nacional, junto a Huachipato y Cobresal, lideran la tabla con 29 puntos, en el arranque de la segunda rueda del certamen.

Y para entender un poco el presente del cuadro que dirige Mauricio Pellegrino, Bolavip Chile dialogó con el periodista Marco Sotomayor, quien se atreve a decir que con compromiso, este plantel de la U, puede pelear por el título.

“Compromiso del plantel con el proyecto del cuerpo técnico. En años anteriores, vimos que a pesar de estar peleando el descenso, vimos que episodios de indisciplina, asados, jugadores manejando en estado de ebriedad, escandalillos, en fin. La misma ambigüedad de Osorio que le ha restado estelaridad en el equipo, acá hay compromiso de Universidad de Chile y ellos lo deben entender”, sentenció el panelista de Círculo Central.

Siguiendo en ese argumento, Sotomayor manifestó que “vamos a ver cuánto pesa el liderazgo de Mauricio Pellegrino. La U está haciendo bien las cosas, no brillante, pero la están haciendo bien. No pueden haber distracciones, sentirse ganadores antes de tiempo y no pueden perder de vista que si ganan este título será mérito absoluto del plantel y el cuerpo técnico. Empezaron sin expectativas, al técnico le dijeron ‘ordenemos la casa, sálvenos del descenso y si nos metemos en una copa internacional, bien’. Si llegan a salir campeones será por compromiso y liderazgo del entrenador, nada más”, enfatizó.

Renovaciones y joyas azules

Un gran año ha tenido el defensor Matías Zaldivia, quien contra todo pronóstico, ha sido un verdadero baluarte en la zaga laica. Sin embargo, el jugador finaliza contrato a final de temporada, como también se ha informado de un interés desde el Medio Oriente por el zaguero, ¿Hay que renovar al 22?

“Si Zaldivia le deja plata a la U, puede ser un jugador que puedan dejarlo partir. Si se va a Emiratos a jugar, es una oportunidad de asegurar su retiro”, sentenció Sotomayor, quien a su vez señaló que sí o sí, hay que renovar a los otros dos defensores, “a Casanova y a Domínguez los mantengo sí o sí“, argumentó.

“Si Zaldivia va a dejar dinero, que se venda”, dijo Marco Sotomayor (Photosport)

También tuvo palabras para el presente de Lucas Assadi y Darío Osorio, dando un potente diagnóstico sobre las dos joyas de la U. “A Assadi le veo más proyección que a Osorio, creo que tiene las cosas más claras a nivel de cabeza. A Osorio lo veo más virtuoso, Assadi tiene virtudes como la irreverencia, pero las diferencias que veo es que a Assadi en el ordenamiento de su cabeza, tiene más claro lo que quiere con su carrera. Osorio aún está viviendo esa transición de juvenil a adulto”, indicó.

Finalmente, comentó que es necesario cuidar al 10 azul, pero que ante una potente oferta, es poco lo que se puede hacer. “¿Hay que cuidarlo? Lógico, pero si Assadi sigue jugando bien, ¿Cómo no lo vas a vender? Si llega una buena oferta de cinco o diez millones de dólares, lo vendes, nomás. Pasa en todos los clubes del mundo”, concluyó Sotomayor.