La Universidad de Chile sigue moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes, en un intento por reforzar su plantilla de cara a la temporada 2026, donde los azules deberán afrontar la Copa Sudamericana, Copa de La Liga, Copa Chile y la Liga de Primera.

Con Francisco “Paqui” Meneghini al mando, la dirigencia azul busca jugadores que se adapten rápido al estilo del técnico argentino y que aporten variantes de inmediato.

En los últimos días, la atención de los hinchas bullangueros se ha centrado en los delanteros Juan Martín Lucero y Octavio Rivero y el mediocampista paraguayo Lucas Romero.

Lucero, Rivero y Romero están listos en la U según Caamaño

Ante este escenario, el periodista Cristián Caamaño, en el canal de Youtube de AntunezSilva, confirmó que estos tres fichajes ya están cerrados en la U.

“Insisto, están cerrados Octavio Rivero, Lucas Romero y Juan Martín Lucero en la U para que no jodan más, están cerrados los tres. Van a llegar sí o sí y está todo listo”, aseguró el comunicador.

Además, Caamaño agregó un comentario sobre el valor que podrían aportar al Chuncho: “Si Lucero y Rivero hacen más de 10 goles en el campeonato cada uno, están pagados”.

Con estas declaraciones, queda claro que el plantel de la U tendrá novedades importantes en las proximas horas, consolidando a la U como un equipo activo y competitivo de cara a la próxima temporada.

