Luego de alcanzar la cima del Campeonato Nacional junto a Cobresal y Huachipato, vinieron las malas para Universidad de Chile, tras caer de manera consecutiva frente a Unión Española y Palestino que han ido dejando relegados a los azules en la tabla de posiciones.

Coincidencia o no, en estas últimas derrotas en cancha no ha podido contar con el volante argentino, Federico Mateos, quien sufrió un edema en la misma zona donde hace poco más de dos meses, sufrió un desgarro que también lo marginó de algunos partidos. La U, sintió la ausencia del ex Ñublense.

Pero como no hay mal que dure cien años, este martes hubo buenas noticias para Mauricio Pellegrino y el mediocampista regresó a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul y crece la esperanza que el canoso jugador, pueda regresar a la cancha, incluso este fin de semana.

¿Por dónde pasaría la incertidumbre? que el duelo ante Magallanes del próximo domingo se jugará en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, es decir con césped sintético y que siempre pone la alerta en los futbolistas, por lo complejo de esa especie de terreno.

Mateos y su vuelta a las prácticas (Captura Instagram @udechileoficial )

Vale mencionar, que Mateos se ha convertido en un verdadero amuleto para la U, ya que ha participado en 25 de los 29 puntos que llevan los estudiantiles y a eso agregar, que de las cinco derrotas en el torneo, el futbolista solo ha estado presente en una, precisamente ante Huachipato en la primera fecha, partido donde él anotó el descuento.

Veremos cómo evoluciona el jugador, que al menos, se le vio muy tranquilo y contento trabajando a la par de sus compañeros en el CDA.