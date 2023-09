Universidad de Chile sufrió un nuevo y duro traspié en el Campeonato Nacional tras caer por 3 a 1 ante Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, partido válido por la jornada 24.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino fue ampliamente superado fue ampliamente superado por los de Ivo Basay, quienes impusieron sus términos y crearon varias chances de peligro durante todo el compromiso.

Los hinchas azules piden el fin del proceso de Mauricio Pellegrino en la U | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

En conversación con Bolavip Chile, Marcos González, campeón de la Copa Sudamericana con la U, se mostró preocupado por el momento que vive el club de sus amores.

“Es lamentable, yo le he ofrecido mi ayuda innumerables veces y sigo ofreciendo mi ayuda para ver si se puede levantar esta Universidad de Chile”, dijo en el arranque.

“Lo de la parte defensiva para mí es un equipo y no es solo la defensa, cuando el equipo no anda bien no es responsabilidad solo de la defensa. Esto es algo de equipo y no depende de una línea defensiva y es ahí donde yo apunto”, añadió.

“Estoy decepcionado porque uno piensa que la U tiene que estar siempre más arriba, entonces va ser un año que vamos a sufrir de nuevo”, concluyó.

Lo que viene para la U

Los azules deberán recibir a Audax Italiano en la próxima fecha, para después recibir a Everton y visitar a la UC en la reanudación del torneo en noviembre.