La Universidad de Chile logró un vital triunfo por 2 a 1 ante Huachipato, resultado que dejó a los dirigidos por Mauricio Pellegrino en lo más alto del Campeonato Nacional.

El cuadro bullanguero corrió, metió, generó ocasiones y supo sufrir en varios pasajes del encuentro, para finalmente poder llevarse los tres puntos trascendentales a Santiago.

La U vuelve a ser protagonista en el fútbol chileno | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

En conversación con Bolavip Chile, el periodista Jorge “Coke” Hevia solo tuvo palabras de halago para el rendimiento de los azules en la Octava Región.

“A mí me gustan los equipos que se arman de atrás hacia adelante. No le hacen goles, pragmático y ahora le agregó poder ofensivo, me encanta”, dijo el conductor de Pauta de Juego.

Bajo la misma línea, el comunicador remarcó que “yo no me mareo con el Tiki-Taka y te diría que no necesita reforzarse porque lo que traiga es arroz graneado, no va a traer titulares”.

“Yo creo que la Universidad de Chile va a pelear el torneo”, remató un entusiasmado Hevia.