Universidad de Chile está a horas de lo que será un duelo importante dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ se verán las caras ante Palestino por la 24° fecha del fútbol chileno, en un partido crucial por lo que es el Chile 2.

Dentro de la liga chilena, hace unos instantes desde la Univerisdad de Chile recibieron una importante noticia que corresponde al duelo pendiente que tiene el ‘Romántico Viajero’ ante Everton de Viña del Mar, la cuál corresponde a la fecha 21.

En esta jornada la ANFP acabó con todas las dudas y le puso fecha y hora a este partido entre el ‘Romántico Viajero’ y los ‘Ruleteros’, compromiso que se disputará en el Estadio Nacional.

El duelo entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar fue programado para el miércoles 5 de noviembre a las 20:00 horas y este partido se disputará en el Estadio Nacional, partido que dejará a ambos equipos al día con sus duelos en el torneo.

Confirmada la reprogramación para este duelo | Foto: Photosport

De esta forma, en la Universidad de Chile ya empiezan a ordenar de forma clara lo que será su calendario pensando en los próximos encuentros tanto a nivel nacional como internacional.