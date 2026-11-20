El periodista Cristián Caamaño advirtió que el mediocampista renovará su contrato con Universidad de Chile.

Universidad de Chile avanza en la conformación de su plantel para 2027. El conjunto estudiantil participará en certámenes internacionales y por ello quiere contar con todas sus figuras. Una de ellas, Charles Aránguiz.

Y es que a pesar de que se especuló sobre su posible salida al término de esta campaña, el periodista Cristián Caamaño se la jugó: advierte que el mediocampista de 37 años extenderá su contrato a la brevedad.

A través de los micrófonos de Radio Agricultura, el comunicador aseguró que el referente universitario permanecerá en la institución de La Cisterna. Le puso punto final a la incertidumbre.

“A mí me dicen, pongo en juego mi cabellera, me tiño rubio… Charles Aránguiz va a renovar sí o sí. Hablen lo que quieran, va a renovar. Se queda, me dijeron ayer”, comentó.

De este modo se disipan las dudas sobre el futuro de Charles Aránguiz, que instaló el suspenso sobre su continuidad. La escuadra azul mantendrá a una de sus mayores estrellas.

Charles Aránguiz permanecerá en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Charles Aránguiz continuará en Universidad de Chile

Durante esta campaña, el volante en cuestión ha disputado una totalidad de 27 compromisos con el elenco laico. En dichos enfrentamientos, anotó un gol y aportó dos asistencias.

Cabe consignar que Universidad de Chile ya ratificó la renovación de Eduardo Vargas. El oriundo de Renca y principal socio de Charles Aránguiz, logró ampliar su vínculo por todo 2027.