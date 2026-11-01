Cristián Caamaño destroza esta decisión de Fernando Gago en U. de Chile: “Se equivocó”

El periodista cuestionó al DT de Universidad de Chile por reemplazar a Charles Aránguiz contra Universidad Católica.

Universidad de Chile decepcionó contra Universidad Católica y cayó 1-0 en el Clásico Universitario por la fecha 26 de la Liga de Primera. El elenco azul no logró imponerse sobre su archirrival.

Esto generó la reacción de Cristián Caamaño, que a través de los micrófonos de Radio Agricultura cuestionó a uno de los protagonistas del compromiso disputado en el Claro Arena.

¿Qué pasó? El periodista fulminó a Fernando Gago por la salida de Charles Aránguiz en el segundo tiempo. La decisión del director técnico colmó la paciencia del comunicador.

“Hay una situación que va a tener que explicar: los cambios de (Javier) Altamirano y de (Lucas) Barrera por Charles Aránguiz y Tobías Reinhart le quitaron el control del partido a la U“, comentó.

Sobre la misma línea, agregó: “Después de esa situación, el partido no se volvió a jugar. La U perdió calma, no tuvo circulación y equivocó el camino. A partir de ahí, Fernando Gago se equivocó”.

Cristián Caamaño cuestionó la salida de Charles Aránguiz en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Cristián Caamaño advierte a Universidad de Chile

Sobre la misma línea, la voz de la radioemisora profundizó su crítica contra el estratega argentino. Para él, no hay quién sustituya al mediocampista: su calidad está por sobre la de las otras piezas en su puesto.

“Para reemplazar a Charles Aránguiz tienes que poner una carta sobresegura y esa no es Javier Altamirano. Lo puedes hacer ingresar por un Nico Ramírez o un Tobías Reinhart que no tienen la misma trascendencia”, reclamó.

“Pero hoy, no puede darse ese lujo de sacar a Charles Aránguiz“, concluyó.