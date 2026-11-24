El periodista le puso el visto bueno al adiós de Bianneider Tamayo. Su futuro puede estar en el Frosinone de Italia.

Universidad de Chile se alista a participar en el mercado de fichajes. En tal período, el conjunto estudiantil no solo incorporará refuerzos, sino que también puede despedirse de integrantes del plantel.

Por esto, Cristián Caamaño reaccionó en los micrófonos de Radio Agricultura y le entregó el visto bueno a un eventual adiós que puede decretarse al término de esta temporada.

¿De quién se trata? El periodista apuntó a la posible venta de Bianneider Tamayo. El defensor central de 21 años asoma en la mira del Frosinone de la Serie A de Italia.

“No está cerrado ni mucho menos (…) Para él, debe ser una oportunidad de oro. Tiene un físico importante, insisto, la condición de seleccionado le da un plus. Si tú vas a los minutos jugados en la U, son prácticamente nulos“, lanzó.

Luego, agregó: “Para la U sería espectacular y para el jugador ni hablar, pero todavía está en pañales (…) ¿Puede salir? La U tiene las puertas abiertas, salvo Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, todos son transferibles”.

Bianneider Tamayo instala el suspenso en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Bianneider Tamayo puede salir de Universidad de Chile

Durante esta campaña, el zaguero venezolano ha disputado una totalidad de 18 encuentros con la camiseta azul. En tales enfrentamientos, anotó un gol y aportó con una asistencia.

Cabe consignar que Bianneider Tamayo tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2029. Por el momento, no ha sellado su partida a Europa.