Cristián Caamaño apunta a los tres puestos que Universidad de Chile debe reforzar para 2027

El periodista, Cristián Caamaño dejó los tres puestos que la U debe reforzar para el 2027.

Universidad de Chile tuvo una actuación para el olvido en el reciente Clásico Universitario, en donde perdieron por 1-0 ante la Universidad Católica y se llenaron de dudas para lo que será la recta final del torneo.

Por esto, el periodista Cristian Caamaño tomó la palabra en Radio Agricultura para hablar del presente azul, en la que indicó que en este duelo quedó demostrado las grandes deficiencias que tiene el plantel de Fernando Gago.

“En este tipo de partidos te marca, si Gago continúa y hay una continuidad en este trabaja, cuales son las deficiencias de la U, que ya se habían marcado contra Colo Colo”, parte señalando Caamaño.

Agregando, el comunicador puntualizó en los tres puestos que la Universidad de Chile debe reforzar para el próximo mercado, en la que detalló en los primeros dos puestos que el conjunto ‘Laico’ debe reforzar con urgencia.

Gago espera abrochar el Chile 2 y continuar en el 2027 | Foto: Photosport

“Un centrodelantero competitivo para el plano internacional, que compita con Vargas, un extremo izquierdo, porque esa zona de Vásquez y sin Assadi, quedó huérfana totalmente”, remarcó.

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Concluyendo, Caamaño destapó el tercer y último puesto que hoy estima conveniente de poder reforzar en la U de cara al 2027, en donde los ‘Azules’ tendrán un año especial con la celebración de su centenario, por lo que espera que puedan tener un equipo a la altura de dicha instancia.

“Y otro jugador por el costado derecho, la U necesita delanteros desequilibrantes, porque el armado lo tiene, si hacer llegar el balón adelante, la cosa es que hace el delantero cuando le entregó el balón, ante Colo Colo y ante la UC, no tienen el uno contra uno”, cerró.