Universidad de Chile venció por 3-1 a Santiago Morning en el estadio Bicentenario de La Florida por la Copa Chile. En el primer tiempo, Lucas Di Yorio jugó como titular, mientras que en el complemento ingresó Rodrigo Contreras para formar un doble 9.

Cristian Basaure ve muy buenas señales en el Tucu y proyecta que tendrá un gran 2025: “La entrevista que le hicieron en Pelota Parada a Rodrigo Contreras, el tema del penal donde él lo quiere, lo cede a Di Yorio y después se dan un abrazo. Cómo ha ingresado Contreras en los dos partidos que me ha tocado ver, siento que va a ser un muy buen año para él”, expresó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El exfutbolista destaca al delantero por su actitud en el equipo que dirige Gustavo Álvarez: “Lo siento muy compenetrado, con mucha motivación y mucho empuje. Él demuestra en cada jugada que tiene confianza”.

Basa reitera su sentir respecto al año del refuerzo de la U: “Siento que para el Tucu Contreras va a ser una muy buena temporada. Me genera muy buenas sensaciones. No estoy diciendo que Di Yorio no, pero lo que me genera Contreras es empuje, motivación, de cabeza está bien, está conectado, está con mucha ambición”.

Rodrigo Contreras llegó a Universidad de Chile para esta temporada 2025. (Foto: Photosport)

Los Azules tienen una gran competencia en el centro del ataque con Leandro Fernández, Rodrigo Contreras, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra, aunque el DT ya ha demostrado jugar con dos delanteros.

¿Cuándo será el primer partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2025?

Los Azules debutarán en el Campeonato de Primera División 2025 ante Ñublense este sábado a las 20:00 en el Estadio Nacional.