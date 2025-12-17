El Estadio Nacional volvió a teñirse de emoción con la despedida oficial de Walter Montillo, una jornada que fue mucho más que el cierre de una carrera. El ídolo azul dijo adiós al fútbol profesional rodeado de excompañeros, familia y una hinchada que jamás dejó de demostrarle cariño.

La noche estuvo marcada por los recuerdos, los aplausos y los gestos simbólicos, pero también por una señal clara hacia el futuro de la Universidad de Chile.

En medio de las figuras que pisaron el césped del Coloso de Ñuñoa, la presencia de jugadores jóvenes del Chuncho fue parte del mensaje que quiso transmitir el exvolante creativo, en una jornada donde la nostalgia convivió con la proyección.

Montillo mira al futuro de la U y elogia a joven talento: Nicolás Abarca

En conversación con el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, la “Ardilla” explicó por qué decidió sumar a futbolistas jóvenes al partido de despedida y destacó particularmente a uno de ellos.

“Mi idea era subir a un par de chicos de inferiores para que pudieran jugar y darle un poco de ritmo a los más grandes que estábamos en la cancha. Uno de ellos es Nicolás Abarca, jugador de la Sub 18 de Universidad de Chile“, señaló.

Nicolás Abarca, el joven jugador que pudo estar en la despedida de Montillo | FOTO: Universidad de Chile

El ex “10” azul no se quedó ahí y elogió las condiciones del juvenil. “Tiene condiciones de enganche, es muy parecido a Lucas Assadi por su forma de ir hacia adelante”, sentenció.

Las palabras de Montillo no solo reflejan su rol como referente histórico, sino también su preocupación por el futuro del Romántico Viajero, dejando en claro que su vínculo con el club va mucho más allá de su retiro profesional.

En síntesis…