Hay novedades respecto al futuro del volante argentino Matías Palavecino, quien fue una de las figuras del campeón Coquimbo Unido y de los jugadores más cotizados en este mercado de fichajes.

Los tres grandes del fútbol chileno estaban detrás de sus servicios, incluso la semana pasada estuvo en San Carlos de Apoquindo, en lo que todos creían que estaba listo para fichar por Universidad Católica.

Pero desde entonces no ha habido novedades al respecto, aunque ya es un hecho que el futbolista de 27 años no continuará en los Piratas, pues terminó contrato y este miércoles se despidió del club a través de redes sociales.

Por medio de una publicación en Instagram, Palavecino le dedicó un mensaje de agradecimiento a los hinchas aurinegros, acompañada de varias fotografías del histórico título.

“Hoy me toca cerrar esta hermosa etapa en el club, un lugar donde fui profundamente feliz. Quiero agradecerles por el cariño desde el primer día, por enseñarme a no bajar nunca los brazos y por transmitirme esa fuerza y ese coraje que los caracteriza”, comenzó escribiendo.

“Acá viví uno de los mejores años de mi vida, gracias a ustedes, a mis compañeros y a todo el staff, que me hicieron sentir como en casa. Me sentí y me siento uno más de ustedes”, continuó.

“Juntos pudimos hacer realidad ese sueño que esperaron durante tantos años. Siéntanse orgullosos: son el mejor CAMPEÓN DE LA HISTORIA”, completó.

