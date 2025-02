Universidad de Chile dejó partir a Emmanuel Ojeda. Tras tres temporadas en el equipo, el volante armó sus maletas y volvió a cruzar la cordillera. Retornó a su tierra natal, Argentina.

El volante de 27 años firmó un préstamo con Huracán, el que podría cortar definitivamente su vínculo con los azules. La negociación incluyó una opción de compra por 700.000 dólares.

Ante ello, el mediocampista se mantiene enfocado en encontrar regularidad en el equipo de Frank Darío Kudelka. Sin embargo, tiene tiempo para conversar sobre su reciente pasado por los azules.

En entrevista con BOLAVIP CHILE, explicó por qué fue perdiendo terreno en el club universitario. Durante la última temporada jugó 16 compromisos, pero en tan solo cuatro de ellos fue titular.



“En un principio cuando me probaron en la posición de stopper por derecha no me sentía cómodo. No me adaptaba a la posición, no me había tocado, más allá que en reserva acá en Argentina jugué algunos partidos de central”, indicó.

“Pero no me acomodaba y quizás esa negación del puesto fue la que me fue sacando del equipo“, agregó.

Emmanuel Ojeda dejó Universidad de Chile. Juega a préstamo en Huracán.

Su vaivén en Universidad de Chile

Sin embargo, ello no fue lo único que afectó al volante argentino. La incertidumbre sobre su futuro a mediados de 2024 también le pesó.

“Estuvo la opción de salir, estuve en ese ida y vuelta de que me iba, que no y eso también en la cabeza de uno a veces juega en contra. Fue una mezcla de cosas”, comentó.

A pesar de ello, aseguró que “una vez que se solucionó y me decidí por quedarme, me enfoqué en dar lo mejor de mí en donde me toque y así fue que pude terminar jugando varios partidos de stopper“.

“Incluso fue en el medio algunos partidos, así que fue una mezcla de cosas que hicieron sacarme del equipo y bueno, después volver a meterme en varios partidos”, reflexionó.

Emmanuel Ojeda deberá resolver una posible vuelta a Universidad de Chile en diciembre de 2025.

El momento de Emmanuel Ojeda

Todo ello sirvió como aprendizaje y el trasandino dio vuelta la página. Su cabeza está 100% dedicada a Huracán, elenco con el que ya disputó seis encuentros en la Primera División de Argentina.

“Estoy adaptándome, es un fútbol distinto, es más intenso. Llegue y a los dos días arrancó el torneo, arranqué un poco atrás. Pero bien, de a poco con la suma de entrenamiento voy conociendo cada vez más a compañeros“, cerró.