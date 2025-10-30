Universidad de Chile tiene una cita con la historia hoy día en Buenos Aires, toda vez que el cuadro azul debe enfrentar a Lanús por la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana tras haber igualado 2-2 en Santiago.

La U se juega, hasta el momento, el partido más importante del año al otro lado de la cordillera y espera salir airoso en su visita al país vecino. En caso de hacerlo, tendrá la chance de disputar la final de un torneo internacional tras 14 años.

La U va por un gran bono. | Foto: Photosport

Atlético Mineiro sería el rival de los azules en la gran final a disputarse en Asunción, pero la posibilidad de enfrentarse a los brasileños no es lo único que está en juego esta noche en Buenos Aires.

En caso de que la U acceda a la gran final del torneo, se embolsará US$ 2 millones, los cuales se suman a lo que ya ha recaudado el conjunto azul este año con las participaciones en Copa Libertadores de América y el actual torneo.

Así las cosas, Universidad de Chile buscará meterse en la final de la Copa Sudamericana y, como si eso fuera poco, engrosar un poco más una billetera que este año ha tenido que pedir elástico después de tanto premio que ha cosechado el cuadro azul.

¿Qué necesita la U para clasificar?

Universidad de Chile se clasifica a la final ganando por cualquier resultado. En caso de haber empate, todo se definirá por lanzamientos penales mientras que, obviamente, si la U cae quedará automáticamente eliminada de la Copa Sudamericana.