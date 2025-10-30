Se acabó la espera y hoy día Universidad de Chile tendrá el partido más importante del año hasta el momento, en donde tendrá que enfrentar a Lanús en Buenos Aires por la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

La gran baja que tendrá el equipo dirigido por Gustavo Álvarez será Lucas Assadi, por paliza el jugador más determinante que tiene el cuadro azul hoy por hoy y que no podrá estar tras salir lesionado del Clásico Universitario.

Assadi no estará ante Lanús. | Foto: Photosport

Así también lo cree Patricio Yáñez, quien en ESPN Chile lamentó la baja del canterano azul: “Yo creo que sí, en este partido sí, sin lugar a dudas. Con más espacios, un equipo no tan abierto la U. La clave es que tenga el balón”, dijo.

“Assadi en la Sudamericana ha sido clave, ha sido contundente, ha tenido personalidad. Ha tenido lo que no tuvo en momentos anteriores cuando Gustavo Álvarez le dio la chance”, complementó sobre el formado en el CDA.

De igual manera, Yáñez no pierde la fe: “Guerra aporta juego asociado, que puede jugar de espalda, que busca por los costados… puede ganar más como conjunto, es otra fórmula. Pero en el mano a mano pierde mucho la U”, remató.

¿A qué hora juega la U?

Universidad de Chile saltará a la cancha de La Fortaleza de Lanús este jueves 30 de octubre a las 7 de la tarde de Chile continental, compromiso válido por la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.