Universidad de Chile ya está en tierras peruanas para lo que será su importante partido dentro de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que en el duelo de ida se enfrentará a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva.

Los ‘Azules’ ya alistan sus últimos detalles para lo que es este duelo crucial para esta fase de los ocho mejores, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez quieren dar la gran sorpresa y quedarse con la victoria.

Previo a este duelo, en la Universidad de Chile existe un importante temor para lo que es este partido ante Alianza Lima, con una situación que genera algo de inquietud en esta temporada 2025.

La U y su gran miedo con la camiseta roja

Tal como informó en las últimas horas Bolavip Chile, la Universidad de Chile jugará ante Alianza Lima con su segunda equipación, la que es de color rojo, con la que en este 2025, no ha cosechado buenos resultados.

La U jugará con su camiseta roja | Foto: Photosport

En este año, los ‘Azules’ han jugado con esta equipación en cuatro oportunidades, en la que han registrado tres derrotas, una igualdad y ninguna victoria.

Estos números sin dudas que generan mucha intranquilidad dentro del hincha de la Universidad de Chile, quienes han tildado como ‘mufa’ esta camiseta en lo que ha sido esta campaña.

Ante Alianza Lima, la Universidad de Chile buscará poder poner punto final al maleficio con esta camiseta en el 2025, en la que esperan sumar su primera victoria con indumentaria.