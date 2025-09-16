Universidad de Chile afina hasta el último detalle antes de jugar contra Alianza Lima por la ida de cuartos de final de Copa Sudamericana. Uno de ellos, determinar con qué camiseta enfrentará al elenco peruano.

Debido a su condición de visita, los dirigidos por Gustavo Álvarez tendrán que dejar de lado el azul –por similitud de colores con el local– y utilizar otra indumentaria.

Las opciones disponibles: la roja (que estuvo en la fatídica caída 1-0 ante Botafogo por Copa Libertadores en Río de Janeiro) o la polémica flúor (presente en la masacre contra Independiente de Avellaneda)

¿Cuál utilizará el Romántico Viajero? Según información recabada por BOLAVIP Chile, ya está definido: el uniforme será rojo. Con tal color, se afrontará el primer encuentro ante los blanquiazules.

De esta manera, se intentará dejar atrás una racha negativa con dicha indumentaria. En cuatro partidos durante esta temporada (tres internacionales y uno nacional), aún no sabe de triunfos.

Un dato a considerar para Universidad de Chile, que se prepara para el enfrentamiento continental en territorio peruano. ¿Dejará la maldición en el olvido? Está por verse.

Universidad de Chile jugará de rojo en su visita a Alianza Lima por Copa Sudamericana. (Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Alianza Lima

La visita de los azules a la capital peruana está pactada para este jueves 18 de septiembre. Tal compromiso, válido por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.