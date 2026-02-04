No es un misterio que Lucas Assadi es sin lugar a dudas no sólo el jugador más exportable de Universidad de Chile, seguramente también del fútbol chileno.

Por eso era esperable que en este Mercado de Fichajes las grúas extranjeras intentaran sacarlo del Centro Deportivo Azul, más aún considerando que el mediocampista termina contrato con la U en diciembre de 2026.

A continuación, repasamos las cinco ocasiones en que la U dijo “no” a los diversos clubes y las razones en cada caso para tal negativa.

1. Toronto FC: El último portazo de la MLS

La oferta más reciente llegó desde Canadá. El Toronto FC puso sobre la mesa 2 millones de dólares para llevarse al “10” a la Major League Soccer. Pese a lo atractivo del mercado norteamericano, la directiva laica desestimó el monto de inmediato, considerándolo muy lejano a la realidad del mercado para un jugador de su proyección.

Jorge Sampaoli soñó con sumar a Lucas Assadi

2. Atlético Mineiro: El interés desde el Brasileirao

Brasil siempre ha tenido a Assadi en el radar. El Atlético Mineiro realizó sondeos y una propuesta formal para sumar al volante a sus filas. Sin embargo, en el CDA consideraron que el “Ninja” aún tenía etapas que quemar en Chile y que el fútbol brasileño es un mercado que debería pagar una cifra récord por un talento de su clase.

Además pesó lo ocurrido con el Galo y Palestino, donde han existido problemas con el pago efectivo del pase del defensa Iván Román.

3. Malmo FF: La vía europea desde Suecia

El Malmo, un destino recurrente para talentos sudamericanos que buscan dar el salto al Viejo Continente, también intentó seducir a la U. La propuesta sueca fue analizada, pero finalmente rechazada debido a que las condiciones de pago y los montos variables no aseguraban el beneficio económico que el club espera por su canterano estrella.

4. Maccabi Haifa: La exótica propuesta de Israel

Desde el fútbol de Israel, el Maccabi Haifa presentó una oferta formal para adquirir el pase del jugador. Aunque la cifra era competitiva, el entorno del jugador y la propia dirigencia universitaria evaluaron que el destino no era el ideal para el desarrollo deportivo de Assadi, priorizando su vitrina en la selección nacional por sobre el rédito inmediato en una liga de menor visibilidad.

Lucas Assadi hizo una gran Copa Sudamericana con la U

5. Metalist: La opción fallida de Ucrania

Antes de que el conflicto bélico alterara la normalidad de su liga, el Metalist de Ucrania fue uno de los primeros en intentar el fichaje. Fue una de las propuestas más agresivas en términos económicos, de hecho en la U estuvieron dispuestos a aceptar la oferta que superaba los cuatro millones de dólares más un porcentaje, sin embargo, el propio jugador desestimó ese destino.

El futuro de Assadi

Hoy, la postura de la U es más rígida que nunca. Con el equipo de Francisco Meneghini intentando encontrar su mejor versión, Lucas Assadi se mantiene como la pieza angular del proyecto. En las oficinas del club tienen claro que el volante solo saldrá si aparece un club dispuesto a desembolsar los 5 millones de dólares al contado, una cifra que lo posicionaría como una de las transferencias más importantes de los últimos años en el fútbol chileno.