Este jueves Las Leonas de Universidad de Chile se jugarán el todo por el todo para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores que se disputa en Argentina.

El cuadro azul tendrá al frente al campeón de Colombia, el Deportivo Cali, en un partido que promete mucho y donde la U tendrá que ganar para asegurar su permanencia en el torneo continental.