La juvenil arquera Oriana Cristancho está muy bien para evitar el gol de Deportivo Cali.

7' De un tiro de esquina vino el gol de DEPORTIVO CALI, Caicedo sirvió desde el banderín del córner, manotea Cristancho en forma débil y está muy atenta Melanin Aponzá para empujar el balón.

Gran jugada de Universidad de Chile: Bárbara Sánchez filtra para la aparición de Valentina Díaz por el sector izquierdo, centro atrás que encuentra a Herrera que no le pudo dar bien y su remate sale desviado.

24´ La U se atreve otra vez, Herrera se junta con Bárbara Sánchez, la Chama prueba de fuera del área y su remate salió desviado.

27' Gran aparición de Valentina Díaz por la izquierda, mete un centro que se fue al arco y la pelota caprichosamente dio en el horizontal. ¡Se salvó el Cali!

34' Tarjeta amarilla para Kelly Caicedo de Deportivo Cali por derribar a Daniela Zamora, que se iba en demanda del arco colombiano.

46' Universidad de Chile y Deportivo Cali reanudan las acciones en la cancha del Taladro.

54' Rebeca Fernández sirve con calidad un tiro libre desde el borde del área, su disparo da en el horizontal. Milagro en el arco de Deportivo Cali

60' kelly Ibargüen buscó un centro pero se metió en el primer palo del arco de la U, Cristancho se sorprendió y no pudo contener el potente disparo.

Este jueves Las Leonas de Universidad de Chile se jugarán el todo por el todo para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores que se disputa en Argentina.

El cuadro azul tendrá al frente al campeón de Colombia, el Deportivo Cali, en un partido que promete mucho y donde la U tendrá que ganar para asegurar su permanencia en el torneo continental.