Copa Libertadores Femenina
En vivo: Universidad de Chile cae por la cuenta mínima ante Deportivo Cali
La U necesita imperiosamente los tres puntos para seguir avanzando.
¡Gol de Deportivo Cali!
60' kelly Ibargüen buscó un centro pero se metió en el primer palo del arco de la U, Cristancho se sorprendió y no pudo contener el potente disparo.
¡LA U CASI LLEGA AL EMPATE!
54' Rebeca Fernández sirve con calidad un tiro libre desde el borde del área, su disparo da en el horizontal. Milagro en el arco de Deportivo Cali
¡Comienza el segundo tiempo!
46' Universidad de Chile y Deportivo Cali reanudan las acciones en la cancha del Taladro.
¡Termina el primer tiempo!
45' Se acabaron los primeros cuarenta y cinco minutos en Banfield. Gana el Cali 1-0
Amonestación para Deportivo Cali
34' Tarjeta amarilla para Kelly Caicedo de Deportivo Cali por derribar a Daniela Zamora, que se iba en demanda del arco colombiano.
¡El palo le dice que no a la U!
27' Gran aparición de Valentina Díaz por la izquierda, mete un centro que se fue al arco y la pelota caprichosamente dio en el horizontal. ¡Se salvó el Cali!
Insiste la U
24´ La U se atreve otra vez, Herrera se junta con Bárbara Sánchez, la Chama prueba de fuera del área y su remate salió desviado.
¡Lo tuvo la U!
Gran jugada de Universidad de Chile: Bárbara Sánchez filtra para la aparición de Valentina Díaz por el sector izquierdo, centro atrás que encuentra a Herrera que no le pudo dar bien y su remate sale desviado.
¡Gol de Deportivo Cali!
7' De un tiro de esquina vino el gol de DEPORTIVO CALI, Caicedo sirvió desde el banderín del córner, manotea Cristancho en forma débil y está muy atenta Melanin Aponzá para empujar el balón.
Cristancho salva a la U
La juvenil arquera Oriana Cristancho está muy bien para evitar el gol de Deportivo Cali.
Se inician las acciones en Argentina
¡Comienza el partido en la cancha de Banfield!
Formación de la U
Este jueves Las Leonas de Universidad de Chile se jugarán el todo por el todo para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores que se disputa en Argentina.
El cuadro azul tendrá al frente al campeón de Colombia, el Deportivo Cali, en un partido que promete mucho y donde la U tendrá que ganar para asegurar su permanencia en el torneo continental.
LEE TAMBIÉN
Copa Libertadores Femenina
Copa Libertadores Femenina
Colo Colo vs Sao Paulo: Hora y dónde ver HOY la Copa Libertadores Femenina
COPA LIBERTADORES FEMENINA
COPA LIBERTADORES FEMENINA
La U debuta en la Copa: Fixture completo
Fútbol Chileno
Va por su contrato