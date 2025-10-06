Universidad de Chile nuevamente no pudo sumar de tres en su segundo partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025 que se disputa en Argentina.

Por la segunda fecha del Grupo D, Las Leonas igualaron 0-0 ante Libertad de Paraguay y sumaron su segundo empate sin goles tras el debut del pasado sábado ante Nacional de Montevideo.

En el estadio Florencio Sola de Buenos Aires, donde hace de local el conjunto Banfield, la U se generó las mejores ocasiones y mantuvo una mayor posesión ante las paraguayas, sin embargo no pudo romper el cero a su favor.

Con este resultado, las azules llegaron a 2 puntos y quedaron en el tercer lugar del Grupo D, detrás de Deportivo Cali (4 puntos), Libertad (2) y por encima de Nacional que tras la derrota ante las caleñas cierran la zona con 1 punto.

La U no pudo contra Libertad e igualó 0-0 (@UdeChileFem).

Tabla de posiciones de la U en la Copa Libertadores Fem

¿Cuándo vuelven a jugar Las Leonas en la Copa Libertadores Fem?

Tras el empate 0-0 ante Libertad, ahora Las Leonas cerrarán la fase grupal ante Deportivo Cali el próximo 9 de octubre a las 16:00 horas. Un triunfo las dejaría clasificadas a la siguiente ronda.