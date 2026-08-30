Este es el jugador de la U. de Chile más criticado en el primer tiempo ante U. de Concepción: “No puede seguir”

Este es el jugador de la Universidad de Chile más criticado en el primer tiempo ante Universidad de Concepción.

Universidad de Chile en estos momentos está disputando un importante compromiso por la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ se enfrentan ante la Universidad de Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Dentro de lo que es este disputado duelo, el equipo de Fernando Gago ha tenido un primer tiempo para el olvido, en donde su escuadra cae por 2-0 ante el ‘Campanil.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ no tan solo se hacen notar en el sur del país, sino que también en las redes sociales, en donde han ido dejando su opinión a lo que ha sido este compromiso.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Universidad de Chile que ha estado en la mira por parte de los hinchas por lo que ha sido su nivel en el terreno de juego, el que no los tiene para nada contentos

Castellón el apuntado por los hinchas

El jugador apuntado por los hinchas es Gabriel Castellón, quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de la Univerisdad de Chile por lo que ha sido su bajo rendimiento en la primera mitad.

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“Está muy pesado el pasto en el área chica de la U que Castellon NO SALE NADA!!!????? De taca taca… otra vez” dijo uno de los hinchas de la U.

“Castellón no puede seguir de titular en la U el próximo Año. Hay que traer un arquero sí o sí”, fue lo que señaló otro fanático criticando fuertemente al jugador azul.

Para la segunda parte del compromiso, Castellón buscará mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego y tener un mejor desempeño en este partido crucial para la U.

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