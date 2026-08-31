Universidad Católica confirma su formación para recibir a O’Higgins en el Claro Arena

La escuadra dirigida por Daniel Garnero sufre 11 bajas para dicho compromiso. Tendrá que mover la pizarra.

Universidad Católica tiene todo listo para enfrentar a O’Higgins por la fecha 21 de la Liga de Primera. El elenco precordillerano debe ganar para seguir vivo en la lucha por cupos rumbo a certámenes internacionales.

Para ello, Daniel Garnero tendrá que mover la pizarra: el principal cambio estará en el mediocampo. Las suspensiones han obligado al DT argentino a modificar su estrategia y ello quedó demostrado en el XI inicial revelado por el club.

Ante las ausencias de Fernando Zuqui y Cristián Cuevas, el entrenador se inclinó por lanzar a la cancha a Jimmy Martínez y Alfred Canales. Estos últimos mencionados tendrán una prueba de fuego en la estelaridad.

En tanto, se reporta que Justo Giani irá a la banca de suplentes en la UC. Por dicha razón es que Diego Corral tendrá la posibilidad de relucir su talento desde el arranque.

El resto del equipo, el que viene plasmando la escuadra de Las Condes en los recientes partidos. Se consigna la participación de Agustín García Basso en la retaguardia y de Fernando Zampedri en el ataque.

Fernando Zampedri liderará a Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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La formación de Universidad Católica

El XI de la UC es con: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso y Eugenio Mena; Alfred Canales, Jhojan Valencia y Jimmy Martínez; Diego Corral, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

Dicho compromiso entre Universidad Católica y O’Higgins, válido por la Liga de Primera, está pactado para este lunes 31 de agosto. Se disputará desde las 20:45 horas en el Claro Arena.