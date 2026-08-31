Gonzalo Fouillioux pide titularidad para esta figura de U. de Chile: “Es cosa de tiempo”

El periodista clamó por la estelaridad de Tobías Reinhart. Para él, le puede ganar el puesto a Lucas Barrera.

Universidad de Chile fue derrotada 2-1 por Universidad de Concepción en la Liga de Primera. La escuadra azul no pudo en el sur del país e hipotecó -prácticamente al extremo- sus posibilidades de levantar el título.

Ello fue abordado por Gonzalo Fouillioux, que a través de los micrófonos de Balong Radio pidió la estelaridad de una figura recien arribada a La Cisterna. ¿A quién mencionó el periodista?

En el espacio aludido, el comunicador clamó por la inclusión de Tobías Reinhart desde el arranque. Luego de sus primeros minutos tras su fichaje desde Europa, lo sorprendió positivamente.

“Me parece que el partido de (Lucas) Barrera fue muy flojo. Excesivo traslado de pelota y algún intento de lujo con una cancha así… Yo creo que (Tobías) Reinhart es titular en este equipo“, comentó.

Sobre la misma línea, agregó: “La U debería anclarse en él, es un jugador que te da más variantes, más control en la mitad de la cancha. Yo creo que es cosa de tiempo para que sea titular“.

Gonzalo Fouillioux exige a Tobías Reinhart en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Apuntó contra este jugador de Universidad de Chile

A su vez, Gonzalo Fouillioux cuestionó el rendimiento exhibido por Maximiliano Guerrero. El atacante no ha estado fino en la ofensiva y Gonzalo Reyna lo ha reemplazado sobre el cierre de los últimos duelos.

“No te está ganando un duelo, ni siquiera estoy pidiendo cifras de goles y asistencias. Cuando la pelota va a la derecha, él está tan inseguro que no es capaz de ganar línea de fondo y meter un buen centro”, criticó.