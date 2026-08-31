Danilo Díaz le cae con todo a Javier Correa tras nueva polémica en Colo Colo: “Mejor que no…”

El periodista Danilo Díaz le cayó con todo a Javier Correa tras su nueva polémica en Colo Colo.

Colo Colo sigue imparable en la Liga de Primera, en donde el ‘Cacique’ volvió a demostrar toda su contundencia y goleó por 5-1 a Audax Italiano, con una excelsa actuación de su goleador, Javier Correa.

Finalizado el duelo, el atacante argentino protagonizó una polémica acción, en la que fue elegido como la figura del partido y al conversar con el periodista en cancha, solo se manifestó con tres palabras y se retiró, dejando en evidencia su molestia con la prensa.

Tras lo que fue esta acción, el periodista Danilo Díaz comentó en Radio ADN lo que fueron los breves dichos que hizo Javier Correa, en la que fue muy frontal al dejar en claro que no le gustó para nada lo que hizo el argentino.

“Yo creo que si Correa iba a hacer eso, es mejor que no fuera, mejor que no vaya a hablar si sabe que no quiere hablar, que está molesto, etc, es mejor que no vaya”, parte señalando Díaz.

Correa nuevamente hace polémica | Foto: Photosport

En esa misma línea, el ‘Tenor del Pueblo’ siente que la postura que sigue tomando el delantero de Colo Colo es bastante errática, ya que mantiene su nombre dentro de las polémicas en el fútbol nacional.

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“Esto también suena no sé si a provocación o a soberbia, pero no suena bien, es un error de un jugador ya veterano a esta altura, que va, dice eso y se retira”, declaró.

Concluyendo, Díaz le dejó el mensaje bien claro a Correa, de que si no quería hablar con la prensa, era mejor que no lo hiciera y hubiera quedado mucho mejor parado, evitando una nueva polémica.

“Es mejor decir ‘no quiero hablar por ahora y listo’, quedaría como un mejor registro que él no quiere hablar por todo lo que ha vivido en la semana y esto va a generar más versiones sobre lo que ha venido ocurriendo”, finalizó.