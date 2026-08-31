El goleador panameño se puso al arco ante la expulsión de Jorge Broun y ahora arriesga sanción con Universidad de Concepción.

El domingo Universidad de Chile sufrió un nuevo tropiezo en la Liga de Primera 2026 al caer por 2-1 ante Universidad de Concepción, en un partido bastante acontecido en la Región del Biobío, que terminó con Cecilio Waterman al arco.

El delantero y goleador de la UdeC, que anotó uno de los goles, se puso los guantes en los minutos finales tras la expulsión del arquero Jorge Broun, quien vio la tarjeta roja por doble amonestación por hacer tiempo, a criterio del árbitro Diego Flores.

Y para sorpresa de todos, el referee incluyó a Waterman en su informe arbitral por incumplir un artículo de las bases del Campeonato Nacional de Primera División, que corresponde a la indumentaria deportiva.

Esto porque el panameño se puso la camiseta del ‘Fatura’ Broun y no una que no llevara la identificación del experimentado portero argentino, como correspondía en este caso.

“Tras la expulsión del guardameta Jorge Broun, el jugador Cecilio Waterman asumió la posición de guardameta en Universidad de Concepción. Para desempeñar dicha función, utilizó la misma camiseta que había utilizado el guardameta expulsado Jorge Broun, manteniendo por tanto su número e identificación, en lugar de utilizar una camiseta de guardameta sin número ni identificación, conforme a lo establecido en el artículo 35 de las Bases del Campeonato”, indica el informe de Flores.

(Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

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Ante aquello, el Campanil corre peligro de recibir una multa por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por lo que no corre peligro de una resta de puntos.

Además, el colegiado consignó el ingreso del dirigente local René Rosas a la zona de exclusión, instalándose en el banco de suplentes de la Universidad de Concepción.

Aunque lo más relevante del informe fueron los incidentes provocados por la barra de la U a lo largo del partido, quienes lanzaron pirotecnia desde la galería sur, incluso en los minutos finales se tuvo que parar el partido.

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En síntesis