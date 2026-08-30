Manuel de Tezanos se rinde ante esta figura de Colo Colo: “No existen muchos jugadores como él”

El periodista Manuel de Tezanos está maravillado con este jugador de Colo Colo por su nivel.

Colo Colo vive de un gran momento en el fútbol chileno, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz se encaminan al título en la Liga de Primera y se encuentran en la fase final de la Copa Chile gracias al gran rendimiento que ha mostrado el ‘Cacique’.

Sobre el presente del ‘Popular’, el periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio en el programa ‘Balong’ para hablar sobre aquello, en el que puntualmente analizó lo que ha sido el gran nivel que ha mostrado Lautaro Pastrán.

“Mucha capacidad tiene Pastrán, a Pastrán no lo podían parar, siento que él va creciendo mucho en su rendimiento”, partió señalando de Tezanos.

Agregando a esto, el comunicador dejó en claro que hoy en día hay pocos jugadores con la habilidad de Pastrán, quien marca las diferencias en el fútbol chileno

De Tezanos y su elogio a Pastrán | Foto: Photosport

“Hoy ya no existen muchos jugadores como él, que recibe de espalda, te puede girar y es muy hábil para dejar jugadores en el camino”, declaró.

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Finalmente, de Tezanos enumeró las grandes características que tiene Lautaro Pastrán, el que hoy en día lo tiene consolidado como uno de los jugadores más importantes en el ataque de Colo Colo.

“Sale por los dos perfiles, se atreve a pegarle de zurda, es muy difícil de interpretar para un defensor y que va creciendo mucho en rendimiento”, cerró.