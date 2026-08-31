La raqueta número 1 de Chile venció en primera ronda al alemán Yannick Hanfmann y ahora espera por su próximo rival.

Esta semana comenzó el US Open, que es el cuarto y último grand slam de la temporada, donde un chileno comenzó con el pie derecho en el cuadro principal: Alejandro Tabilo (28°).

La raqueta número uno de Chile se impuso este lunes al alemán Yannick Hanfmann (54°) en cuatro sets (6-3, 6-2, 6-7 7 6-3) por la primera ronda del abierto estadounidense.

El chileno-canadiense avanzó a segunda ronda y ahora espera rival entre el australiano Alexei Popyrin (130°) y el búlgaro Grigor Dimitrov (137°).

Esta es la sexta ocasión en que Tabilo clasifica a segunda ronda en un grand slam y la segunda en el torneo neoyorquino. La anterior fue hace cuatro años.

Mientras que el otro compatriota que compitió esta jornada corrió con otra suerte. Se trata de Tomás Barrios (144°), que se despidió en primera ronda al caer en tres sets (6-3, 6-4 y 6-2) ante el belga Alexander Blockx (34°).

Cabe recordar que tanto Tabilo como Barrios dirán presente en la serie de Copa Davis entre Chile y España, a disputarse el 19 y 20 de septiembre en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

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En síntesis