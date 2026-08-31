U. de Chile toma radical decisión para recibir a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional

Según trascendió, la cúpula de Azul Azul determinó no vender boletos para la fanaticada del cuadro visitante tras su reciente escándalo.

Universidad de Chile tiene que dar vuelta la página tras su última derrota y enfocarse en el siguiente objetivo: recibir a Coquimbo Unido por la fecha 22 de la Liga de Primera.

Para dicho compromiso, la directiva de Azul Azul tomó una importante decisión. Según reporta Emisora Bullanguera, el duelo no contará con la presencia de hinchada forastera.

¿La razón? El reciente escándalo de la fanaticada aurinegra contra Huachipato en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. La escena en tal encuentro fue preocupante: bombas de estruendo estallaron cerca de Christian Bravo.

“Sabiendo que hubo inconvenientes en el último duelo de Coquimbo Unido, justo su próximo rival, es que quisieron evitar cualquier problema”, comenzó señalando el medio partidario.

“La U tiene un aforo autorizado de 45 mil espectadores en el Estadio Nacional, para la jornada del sábado en la noche. En ese sentido, se tomó en cuenta no recibir hinchas visitantes en la comuna de Ñuñoa“, agregó.

Universidad de Chile no recibirá visitantes vs. Coquimbo Unido. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile corre riesgo

Cabe consignar que los seguidores universitarios también están bajo la lupa. ¿Por qué? Debido a lanzamiento de pirotecnia, consignado en el informe arbitral de Diego Flores contra Universidad de Concepción.

Ello tendrá que ser analizado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, pero mientras, Universidad de Chile alista su partido contra Coquimbo Unido. Se jugará el sábado 5 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.