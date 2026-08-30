La demoledora decisión que tomó Fernando Ortiz con Claudio Aquino en Colo Colo

Colo Colo en esta jornada tiene un duelo importante dentro de la Liga de Primera ante Audax Italiano en el Estadio Monumental, en donde los ‘Albos’ esperan poder sumar un triunfo para mantenerse firmes en la punta del torneo.

Para este compromiso el entrenador Fernando Ortiz, tendrá una sensible baja dentro de su escuadra, en la que no podrá contar con el delantero Maximiliano Romero, quien tiene una sobrecarga en su rodilla derecha tras el duelo ante Unión Española.

Ante esta ausencia, el ‘Tano’ tenía un cupo dentro de su lista de citados para este partido ante los ‘Itálicos’, en la que varios nombres aparecían como opción y uno de estos era Claudio Aquino.

El volante argentino dejó atrás lo que fue su sobrecarga en la rodilla izquierda y aparecía como un potente candidato para volver a las convocatorias, pero el DT de Colo Colo sorprendió con una inesperada decisión.

Aquino lo pasa mal en Colo Colo | Foto: Photosport

Ortiz no convocó a Aquino

En las últimas horas, el entrenador Fernando Ortiz dio a conocer su convocatoria para este partido de Colo Colo, en la que el DT del ‘Popular’ apostó por el retorno a las nóminas estelares del delantero Francisco Marchant y sorprendió con la citación del volante juvenil Cristián Díaz.

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De esta forma, Ortiz le da un duro mazazo a Claudio Aquino en lo que podía ser su retorno a la convocatorias y su vuelta a las canchas deberá seguir esperando, en la que el volante ‘Albo’ no dice presente en las citaciones desde el partido ante Unión La Calera en la fecha 18.

Es así como el futuro de Claudio Aquino dentro de Colo Colo parece ser poco alentador, en la que el volante argentino no ha visto muchas oportunidades en este 2026 y todo parece indicar, que finalizada la temporada, los caminos entre el ‘Cacique’ y el jugador se separarán.