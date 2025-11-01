Universidad de Chile sufrió una polémica derrota dentro de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ cayeron por 1-0 ante Lanús en el duelo de vuelta por la semifinales del torneo, duelo que contó con un desastroso arbitraje del juez venezolano Alexis Herrera, quien perjudicó claramente a la U.

Dentro de lo que fueron las polémicas de este partido, un ex futbolista nacional y reconocido hincha de Colo Colo como lo es Reinaldo Navia, ocupó su cuenta de Instagram para hacer sus descargos tras lo que fueron los cobros polémicos del árbitro.

“Estamos viendo semifinal de Copa Sudamericana, Lanús vs Universidad de Chile, más allá de que soy hincha de Colo Colo, apoyo a los equipos chilenos y es increíble como los argentinos manejan el fútbol, robo total”.

“Primero una expulsión empezando el partido, tuvo que haber sido expulsado el jugador de Lanús y ahora le cobran un gol a Lanús después de una jugada de Aránguiz, que pega en la mano de ‘Toto’ Salvio y de ahí provoca el contragolpe para el gol de Lanús, fue una mano total, porque el gol viene previo de una mano, es un robo”, parte señalando Navia.

Navia estalló tras la eliminación a la U | Foto: Archivo

En esa línea, el ex goleador nacional no tuvo pelos en la lengua para señalar que la CONMEBOL siempre beneficia a los equipos brasileños y argentinos para poder decir presente en los juegos finales de las competiciones, en la que evidencia que esto quedó claro tras los insólitos cobros del juez.

“Quieren a los argentinos y brasileños en las finales nomás, es un robo total el que le hicieron a la U, es increíble, ni siquiera la va a ver al VAR. Aránguiz se hacía un autopase y quedaba solo, y Salvio abre la mano, de ahí se origina el contragolpe y hace el gol Lanús, es un robo”, declaró.

Concluyendo, Navia siguió expresándose con todo a lo que fue este arbitraje para el olvido de Alexis Herrera, a quien lo consideró determinante para lo que fue la eliminación de la Universidad de Chile de la Copa Sudamericana, diciendo que fue un robo a los ‘Azules’.

“Aparte, empezando el partido al minuto hay una falta increíble un planchazo en la rodilla a un jugador de la U que era expulsión y ni siquiera la va a ver al VAR, es increíble el robo, me da coraje carajo, aunque sea la U, soy de Colo Colo, pero apoyo a los equipos chilenos, pero es un robo”, concluyó.