Octavio Rivero destapa una feroz infidencia en la Universidad de Chile: “Me tuvieron que obligar”

El delantero de la Universidad de Chile, Octavio Rivero sorprendió a todos con esta confesión en la U.

Universidad de Chile tuvo una actuación soberbia en esta jornada en la cancha del Estadio Santa Laura, en donde los ‘Azules’ revirtieron la serie ante Deportes Antofagasta, en la que se impusieron por 4-0 y lograron avanzar a semifinales.

Una de las grandes figuras del compromiso fue el delantero Octavio Rivero, quien tras anotar un doblete, conversó con TNT Sports y dejó su análisis a la victoria ante el conjunto del Ascenso.

“La verdad que muy contento con el triunfo, fue un partido muy difícil. Creo que teníamos mucho que perder y poco que ganar, porque, bueno, poco que ganar en el sentido de que si perdíamos hoy si quedamos afuera, era ‘cómo van a quedar afuera con un equipo de la B, un equipo grande no puede quedar afuera’ y poco que ganar en el sentido de que era normal que ganáramos”.

“Nosotros jugamos como una final, creo que fuimos justos ganadores, creo que se notó que vamos evolucionando, dejamos atrás lo que fue el clásico, que fue un golpe duro, pero bueno, hoy ganamos un buen equipo también que está ahí arriba en la B, estamos muy contentos. agradecerle a la gente por el apoyo y esperamos que siga de esta manera”, partió señalando Rivero.

Agregando a esto, el atacante azul destacó de gran forma lo que fue el rendimiento del equipo, el que supo jugar como una final este partido, el que les permitió poder revertir esta serie y meterse en la ronda de los cuatro mejores en Copa Chile.

Rivero fue figura en el triunfo azul | Foto: Photosport

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“Por suerte lo jugamos todo como una final. Se notó, estábamos muy contentos por el partido, yo especialmente por haber jugado de titular de vuelta, poder estar en una cancha nuevamente, así que nada, estoy muy feliz por los goles, pero sobre todo por la victoria que la necesitábamos”, enfatizó.

Rivero y su sorpresiva confesión

Concluyendo, Rivero sorprendió a todos con una confesión en la Universidad de Chile, en la que por primera vez habló sobre la ‘pretemporada’ que le realizó Fernando Gago en esta recta final del año, en donde indicó que no estuvo para nada de acuerdo con esta decisión, la que terminó acatando y que hoy, agradece por su buen estado.

“Bien, yo no quería hacer esa pretemporada, me tuvieron que obligar, no me gustó mucho, pero bueno, nada, hoy la verdad que agradecido por cómo fue porque era lo más importante para mí poder estar a bien, para poder ayudar al equipo, me lo hicieron ver de ese lado, de que era mucho mejor que me ponga bien y no que siga arrastrando molestia y por querer estar, porque mi único objetivo era querer estar de cualquier manera”.

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“Pero bueno, por suerte en nada, las cosas se dieron de esta manera, por algo pasan las cosas, así que bueno, nada, hoy estamos acá muy feliz y contento por el momento que estamos bien”, cerró.