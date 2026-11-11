Universidad de Chile define el futuro de Octavio Rivero para 2027: la postura que sorprende

En la Universidad de Chile definen que será del futuro de Octavio Rivero para el 2027.

Universidad de Chile se encuentra con el foco bien puesto en lo que es la recta final de la temporada 2026, en donde los ‘Azules’ esperan adueñarse del Chile 2 en el torneo nacional y lucharán con todo para quedarse con la Copa Chile.

En lo que ha sido el presente del conjunto ‘Laico’, el periodista Marcelo Díaz ocupó su espacio en el programa ‘Balong Noche’ y habló de lo que ha sido la gran irrupción en esta etapa final del 2026 de Octavio Rivero, quien seguiría en el club en el próximo año.

“Rivero sigue, en estos partidos ha demostrado y fue fundamental en la clasificación de la U en la Copa Chile”, partió señalando Díaz.

Siguiendo en aquello, el comunicador destapó que en la Universidad de Chile hay una gran confianza en lo que pueda dar Octavio Rivero para el 2027, en donde apuestan a que podría alzarse como una gran figura para el equipo.

Rivero seguirá en la U para el 2027 | Foto: Photosport

“De lo que uno va escuchando y captando en el CDA, creen que será la gran figura de la U en el 2027”, declaró.

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Concluyendo, Díaz no duda en lo que será la continuidad de Octavio Rivero para lo que será la próxima temporada, en donde desde la Universidad de Chile apostarán con todo por su delantero.

“Habrá que ver como juega el equipo y todo eso, pero con una buena pretemporada, va andar. Él sigue sí o sí”, cerró.