Universidad de Chile está concentrado en tener el mejor arranque de temporada posible, donde cada vez queda menos para el debut en Copa Libertadores de América donde los azules están clasificados a la fase de grupos.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez tuvo un considerable ‘upgrade’ en la delantera con Rodrigo ‘Tucu’ Contreras y Lucas Di Yorio, quienes se han visto muy bien respecto a lo que hacían Luciano Pons y Chorri Palacios la temporada pasada.

Es precisamente el ex jugador del Athletico Paranaense, Lucas Di Yorio, quien ayer estuvo de invitado en el programa F90 de ESPN Chile y contó la vez que estuvo ‘cerca’ de haber llegado al archirrival.

Di Yorio pudo haber llegado a Colo Colo. | Foto: Photosport

“Yo, personalmente, no he tenido charlas con nadie. Entiendo que en algún momento mi representante ha tenido una conversación, pero no pasó a mayores”, dijo sobre el coqueteo que en un momento hubo entre Colo Colo y el entorno del jugador.

Cabe recordar que dichos sondeos se produjeron la temporada pasada, pero el equipo que dirige Jorge Almirón finalmente se inclinó por los goles de Javier Correa quien, en ese momento, militaba en Estudiantes de La Plata.

Así las cosas, Lucas Di Yorio quiere convertirse en un referente del ataque azul y espera tener una buena temporada con la U donde partido a partido se van viendo sus condiciones de atacante certero.

Universidad de Chile vs. Unión La Calera, día y hora

Universidad de Chile volverá a ver acción en el Campeonato Nacional 2025 el domingo 23 de febrero a las 8:30 de la noche ante Unión La Calera, mientras que Colo Colo lo hará un día más tarde a las 8 frente a O’Higgins.